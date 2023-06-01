«Арсенал» собирается выкупить футболиста «Манчестер Сити»

Лондонский «Арсенал» всерьёз заинтересован в подписании правого защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу, выступающего на правах аренды за мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщает Sport.es.

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По сведениям источника, «канониры» готовы опередить в гонке за подписание 29-летнего португальца «Барселону». Сине-гранатовые могут лишь арендовать Канселу, когда как «Арсенал» готов к полноценному трансферу. Этот фактор может убедить руководство «Манчестер Сити» продать футболиста, не входящего в планы Хосепа Гвардиолы, в стан конкурента.