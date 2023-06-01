$80.97-0.0386.58+0.08

«Арсенал» собирается выкупить футболиста «Манчестер Сити»

Лондонский «Арсенал» всерьёз заинтересован в подписании правого защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу, выступающего на правах аренды за мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщает Sport.es.

«Арсенал» собирается выкупить футболиста «Манчестер Сити»
© Чемпионат.com

По сведениям источника, «канониры» готовы опередить в гонке за подписание 29-летнего португальца «Барселону». Сине-гранатовые могут лишь арендовать Канселу, когда как «Арсенал» готов к полноценному трансферу. Этот фактор может убедить руководство «Манчестер Сити» продать футболиста, не входящего в планы Хосепа Гвардиолы, в стан конкурента.

В нынешнем сезоне Канселу стал как чемпионом Англии, так и чемпионом Германии. Контракт Жоау с «горожанами» рассчитан до лета 2027 года.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий