Нападающий "Аль-Насра" Роналду рассказал о тренировках во время Рамадана

"Когда начинался Рамадан, мы тренировались иногда в 22 часа, что для меня очень странно. Это совершенно разные переживания, воспоминания и ситуации, и мне нравится жить такими вещами, потому что мы в конечном итоге учимся у этих новых культур", — сказал Роналду.