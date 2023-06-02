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Нападающий "Аль-Насра" Роналду рассказал о тренировках во время Рамадана

Португальский нападающий саудовского футбольного клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду в видео на YouTube-канале саудовского чемпионата рассказал о сложностях тренировочного процесса во время Рамадана.

Нападающий "Аль-Насра" Роналду рассказал о тренировках во время Рамадана
© Личный архив Криштиану РоналдуЛичный архив Криштиану Роналду

"Когда начинался Рамадан, мы тренировались иногда в 22 часа, что для меня очень странно. Это совершенно разные переживания, воспоминания и ситуации, и мне нравится жить такими вещами, потому что мы в конечном итоге учимся у этих новых культур", — сказал Роналду.

38-летний португалец стал игроком "Аль-Насра" 2 января. По контракту с клубом он будет получать €200 млн в год. В текущем сезоне португальский нападающий принял участие в 19 матчах во всех турнирах, отметившись 14 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Ранее Роналду назвал минусы чемпионата Саудовской Аравии.

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