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«Реал» разорвал контракт с Эденом Азаром

Бельгийский вингер мадридского «Реала» Эден Азар расторг контракт с клубом по взаимному согласию сторон. Об этом сообщается на официальном сайте «сливочных».

«Реал» разорвал контракт с Эденом Азаром
© Чемпионат.com

Контракт Азара с «Реалом» действовал до 2024 года. Азар поддержал инициативу клуба по расторжению контракта, и соглашение было разорвано.

По информации The Athletic, Азар рассматривает вариант с завершением карьеры. Сейчас бельгийцу 32 года.

За четыре сезона в составе «Реала» Азар забил семь голов, ни разу не приняв участие в «Эль-Классико». В текущем сезоне он провёл десять матчей за «сливочных» во всех турнирах, отдав две голевые передачи.

Он был куплен «Реалом» у «Челси» в 2019 году за € 115 млн. В составе «королевского клуба» он выиграл восемь титулов.

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