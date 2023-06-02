Фанаты «Ромы» напали на английского судью после финала Лиги Европы

Английский арбитр Энтони Тейлор и его семья подверглись нападению со стороны болельщиков итальянской «Ромы» в аэропорту Будапешта после финала Лиги Европы. Об этом сообщает английская Ассоциация профессиональных арбитров (PGMOL).

31 мая «Рома» проиграла «Севилье» в финале Лиги Европы. Основное и дополнительное время решающего матча турнира завершилось со счетом 1:1, и судьба трофея определилась в серии пенальти, в которой сильнее были игроки испанской команды (4:1).

На распространенных в соцсетях видео, охрана выводит Тейлора и его семью из кафе аэропорта в безопасную зону после того, как они подверглись нападению фанатов. Рефери и сопровождавших его женщин несколько раз толкнули, в их сторону бросили стул и бутылку.