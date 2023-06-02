$80.97-0.0386.58+0.08

Болельщики "Ромы" атаковали судью Тейлора и его семью в аэропорту после финала Лиги Европы

Английский арбитр Энтони Тейлор и его семья подверглись нападению со стороны болельщиков итальянской «Ромы» в аэропорту Будапешта после финала Лиги Европы. Об этом сообщает английская Ассоциация профессиональных арбитров (PGMOL).

Фанаты «Ромы» напали на английского судью после финала Лиги Европы
© globallookpress.com

31 мая «Рома» проиграла «Севилье» в финале Лиги Европы. Основное и дополнительное время решающего матча турнира завершилось со счетом 1:1, и судьба трофея определилась в серии пенальти, в которой сильнее были игроки испанской команды (4:1).

На распространенных в соцсетях видео, охрана выводит Тейлора и его семью из кафе аэропорта в безопасную зону после того, как они подверглись нападению фанатов. Рефери и сопровождавших его женщин несколько раз толкнули, в их сторону бросили стул и бутылку.

«Мы потрясены необоснованными и отвратительными оскорблениями в адрес Энтони и его семьи, когда он пытался вернуться домой после обслуживания финала Лиги Европы», — говорится в заявлении PGMOL.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий