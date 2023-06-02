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Александр Мостовой заявил о готовности возглавить «Динамо»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал, что был бы готов возглавить московское «Динамо».

Мостовой заявил о готовности возглавить «Динамо»
© РИА Новости

«Безусловно, я бы пошёл тренировать «Динамо», если меня туда позовут. Но пока мне, бывшему футболисту, нужно чему-то ещё учиться, получить бумажку. Вот как получу её, тогда буду рассматривать достойные варианты, в том числе и «Динамо». Я не считаю, что спартаковское прошлое на это как-то бы повлияло», — приводит слова Мостового RT.

Александр Мостовой во время карьеры футболиста успел поиграть за «Спартак», португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», а также в испанских «Сельте» и «Алавесе». В составе сборной России полузащитник провёл 65 матчей и отметился 13 забитыми мячами.

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