Мостовой заявил о готовности возглавить «Динамо»

«Безусловно, я бы пошёл тренировать «Динамо», если меня туда позовут. Но пока мне, бывшему футболисту, нужно чему-то ещё учиться, получить бумажку. Вот как получу её, тогда буду рассматривать достойные варианты, в том числе и «Динамо». Я не считаю, что спартаковское прошлое на это как-то бы повлияло», — приводит слова Мостового RT.