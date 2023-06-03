Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано покинет команду

«Возможно ли, что я останусь в «Локомотиве»? Нет, я ухожу. Пока не знаю, где окажусь в следующем сезоне, посмотрим. Возможно ли, что я останусь в России? Не знаю, всё возможно», — сказал Камано в интервью «РБ Спорт».