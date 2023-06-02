УЕФА: Марциняк принёс извинения и будет работать на финале Лиги чемпионов

Пресс-служба УЕФА выпустила заявление относительно назначения польского арбитра Шимона Марциняка на финал Лиги чемпионов. Ранее в СМИ появилась информация, что его могут отстранить от работы на этом матче из-за его его политических взглядом.
«Мы тщательно расследовали обвинения, связанные с участием Шимона Марциняка в мероприятии, организованном в Катовице 29 мая 2023 года. По итогам расследования УЕФА получил заявление от Марциняка, в котором он выражает свои глубочайшие извинения и даёт разъяснения относительно его участия в данном мероприятии.
УЕФА принимает глубокие извинения арбитра и спешит подтвердить, что Марциняк будет исполнять обязанности главного арбитра финала Лиги чемпионов УЕФА 2023 года», — говорится в заявлении.
Скандал разгорелся из-за участия Марциняка в мероприятии, организованном польским ультраправым политиком Славомиром Менценом.
Финал Лиги чемпионов намечен на 10 июня в Стамбуле. В решающем матче турнира встретятся английский «Манчестер Сити» и итальянский «Интер».