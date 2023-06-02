$80.97-0.0386.58+0.08

УЕФА: Марциняк принёс извинения и будет работать на финале Лиги чемпионов

Пресс-служба УЕФА выпустила заявление относительно назначения польского арбитра Шимона Марциняка на финал Лиги чемпионов. Ранее в СМИ появилась информация, что его могут отстранить от работы на этом матче из-за его его политических взглядом.

УЕФА: Марциняк принёс извинения и будет работать на финале Лиги чемпионов
© Betassist

«Мы тщательно расследовали обвинения, связанные с участием Шимона Марциняка в мероприятии, организованном в Катовице 29 мая 2023 года. По итогам расследования УЕФА получил заявление от Марциняка, в котором он выражает свои глубочайшие извинения и даёт разъяснения относительно его участия в данном мероприятии.

УЕФА принимает глубокие извинения арбитра и спешит подтвердить, что Марциняк будет исполнять обязанности главного арбитра финала Лиги чемпионов УЕФА 2023 года», — говорится в заявлении.

Скандал разгорелся из-за участия Марциняка в мероприятии, организованном польским ультраправым политиком Славомиром Менценом.

Финал Лиги чемпионов намечен на 10 июня в Стамбуле. В решающем матче турнира встретятся английский «Манчестер Сити» и итальянский «Интер».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий