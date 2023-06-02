УЕФА: Марциняк принёс извинения и будет работать на финале Лиги чемпионов

«Мы тщательно расследовали обвинения, связанные с участием Шимона Марциняка в мероприятии, организованном в Катовице 29 мая 2023 года. По итогам расследования УЕФА получил заявление от Марциняка, в котором он выражает свои глубочайшие извинения и даёт разъяснения относительно его участия в данном мероприятии.



УЕФА принимает глубокие извинения арбитра и спешит подтвердить, что Марциняк будет исполнять обязанности главного арбитра финала Лиги чемпионов УЕФА 2023 года», — говорится в заявлении.