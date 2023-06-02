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Команды Месси и Роналду проведут товарищеский матч

«Пари Сен-Жермен» и саудовский «Аль-Наср» проведут товарищеский матч в рамках предсезонного турне по Японии летом 2023 года. Об этом сообщается на сайте парижской команды.

Команды Месси и Роналду проведут товарищеский матч
© Lenta.ru

Встреча пройдет в Осаке 25 июля. Таким образом, аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси и португальский нападающий саудовцев Криштиану Роналду могут вновь встретиться на одном поле. Парижане также сыграют с японской командой «Сересо Осака» 28 июля и миланским «Интером» 1 августа.

19 января ПСЖ обыграл в товарищеском матче сборную Эр-Рияда со счетом 5:4. Победу клубу помогли одержать голы Килиана Мбаппе, Уго Экитике, Серхио Рамоса, Маркиньоса и Месси. Роналду оформил дубль и был признан лучшим игроком этой встречи.

Португалец перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022-го. Его зарплата в клубе составляет 200 миллионов евро в год, что является рекордным показателем среди всех спортсменов мира. Позднее появилась информация, что главный соперник команды «Аль-Хиляль» был готов предложить Месси контракт с зарплатой не менее 300 миллионов долларов в год.

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