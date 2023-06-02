Капитан «Спартака» назвал самого техничного футболиста, которого видел

Защитник "Спартака" Джикия считает экс-хавбека красно-белых Ананидзе самым техничным игроком
Капитан московского футбольного клуба «Спартак» Георгий Джикия считает бывшего полузащитника красно-белых Джано Ананидзе самым техничным игроком, с которым он выходил на поле.
«Ананидзе — самый техничный футболист, которого видел. Самый умный футболист — с прекрасным тонким пасом вперед, с идеальным мышлением. Многие скажут, что я так говорю, потому что он мой друг. Но это просто факт. Многие, кто был с ним на поле, кто видел его игру и кто разбирается в футболе, скажут то же самое», — приводит слова футболиста «Матч ТВ».
Ананидзе дебютировал за главную команду «Спартака» в 2009 году. Он провел в московском клубе десять лет и за это время стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
После окончания контракта со «Спартаком» Ананидзе подписал соглашение с кипрским «Анортосисом», но спустя короткое время перешел в волгоградский «Ротор», в футболке которого ни разу не вышел на поле в официальных матчах.
Последним клубом Джано стало батумское «Динамо», за который он провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.
За сборную Грузии футболист провел 39 матчей, забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.