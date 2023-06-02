Капитан «Спартака» назвал самого техничного футболиста, которого видел

«Ананидзе — самый техничный футболист, которого видел. Самый умный футболист — с прекрасным тонким пасом вперед, с идеальным мышлением. Многие скажут, что я так говорю, потому что он мой друг. Но это просто факт. Многие, кто был с ним на поле, кто видел его игру и кто разбирается в футболе, скажут то же самое», — приводит слова футболиста «Матч ТВ».