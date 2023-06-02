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Зарема Салихова раскритиковала идею участия игроков «Спартака» в матчах Медиалиги

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала идею участия футболистов московского клуба в матчах Медиалиги. Ранее появилась информация, что участие в матче медийных команд могут принять Павел Мелешин, Руслан Литвинов и Антон Зиньковский. Кроме того, в игре Медиалиги могут принять участие Георгий Джикия и Александр Соболев — президенты медийной команды «Бей Беги».

Салихова раскритиковала идею участия игроков «Спартака» в матчах Медиалиги
© Чемпионат.com

«Медиалига — классный проект. Чем больше людей вовлечены в спорт, тем лучше для нации. Но давайте разделять медиалигу и профессиональный спорт. На мой взгляд, профессиональным действующим игрокам должно быть запрещено выходить на поле за медиакоманды. Это вопрос ответственности. Если игрок получит травму, то подведет свой клуб. Во-вторых, будет ли это являться страховым случаем и получит ли клуб компенсацию?

В контрактах игроков прописано, что им нельзя заниматься экстремальными видами спорта: прыгать с парашютом, кататься на лыжах, сноуборде, скейтборде, мотоцикле. Я бы рекомендовала ввести дополнительный пункт о запрете играть за медиакоманды. Это зона ответственности спортивного и генерального директоров.

Если вектор с медиалигой как у «Динамо», то надо забыть о футбольной составляющей, перестать грезить чемпионством и кубками. Второй сезон подряд московское «Динамо» демонстрирует, как можно заполнять стадионы без побед на футбольном поле. Выбор за руководством «Спартака», — приводит слова Салиховой Metaratings.

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