«Милан» представил новую домашнюю форму

Вдохновленная городом Милан и непоколебимым духом его жителей, новая домашняя футболка «Милана» переосмысливает традиционные красные и чёрные полосы — символ бренда «россонери», который способствовал тому, что клуб стал культовым среди любителей спорта по всему миру. Инновационный дизайн представляет собой повторяющуюся графику в тон, которая подчёркивает живую энергию города, непреходящее наследие клуба и его центральную роль в развивающемся сообществе, которое всегда смотрит вперёд. Это по-милански.