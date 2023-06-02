Вокалист «Алисы» Кинчев: категорически против Fan ID в российском футболе

Вокалист группы «Алиса», известный болельщик «Зенита» Константин Кинчев раскритиковал введение Fan ID на матчи чемпионата России по футболу. Он заявил, что без активной части болельщиков атмосфера на трибунах «Газпром Арены», домашнего стадиона сине-бело-голубых стала заметно хуже.
«Выступаю категорически против Fan ID и поддерживаю всё околофутбольное сообщество нашей страны. Я в целом против цифровизации России.
Лет 10 назад был на Вираже. Было здорово, все вместе пели. Помню, что это был матч с «Анжи». Той атмосферы сейчас сильно не хватает на наших стадионах. Очень хочу, чтобы Fan ID отменили, но не верю, что это возможно в ближайшее время. Думаю, будет только хуже, и посещаемость будет ещё сильнее страдать. Сам с Fan ID на стадион не собираюсь», — цитирует Кинчева Legalbet.
С 1 января 2023 года наличие Fan ID является обязательным условием для прохода на стадион, принимающий матч Российской Премьер-Лиги. А сам закон вступил в силу 1 июня 2022 года. Примечательно, что на матчи Фонбет Кубка России по футболу (кроме Суперфинала) «паспорт болельщика» не нужен.