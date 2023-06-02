$80.97-0.0386.58+0.08

Вокалист «Алисы» Кинчев: категорически против Fan ID в российском футболе

Вокалист группы «Алиса», известный болельщик «Зенита» Константин Кинчев раскритиковал введение Fan ID на матчи чемпионата России по футболу. Он заявил, что без активной части болельщиков атмосфера на трибунах «Газпром Арены», домашнего стадиона сине-бело-голубых стала заметно хуже.

Вокалист «Алисы» Кинчев: категорически против Fan ID в российском футболе
© Betassist

«Выступаю категорически против Fan ID и поддерживаю всё околофутбольное сообщество нашей страны. Я в целом против цифровизации России.

Лет 10 назад был на Вираже. Было здорово, все вместе пели. Помню, что это был матч с «Анжи». Той атмосферы сейчас сильно не хватает на наших стадионах. Очень хочу, чтобы Fan ID отменили, но не верю, что это возможно в ближайшее время. Думаю, будет только хуже, и посещаемость будет ещё сильнее страдать. Сам с Fan ID на стадион не собираюсь», — цитирует Кинчева Legalbet.

С 1 января 2023 года наличие Fan ID является обязательным условием для прохода на стадион, принимающий матч Российской Премьер-Лиги. А сам закон вступил в силу 1 июня 2022 года. Примечательно, что на матчи Фонбет Кубка России по футболу (кроме Суперфинала) «паспорт болельщика» не нужен.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий