Вокалист «Алисы» Кинчев: категорически против Fan ID в российском футболе

«Выступаю категорически против Fan ID и поддерживаю всё околофутбольное сообщество нашей страны. Я в целом против цифровизации России.



Лет 10 назад был на Вираже. Было здорово, все вместе пели. Помню, что это был матч с «Анжи». Той атмосферы сейчас сильно не хватает на наших стадионах. Очень хочу, чтобы Fan ID отменили, но не верю, что это возможно в ближайшее время. Думаю, будет только хуже, и посещаемость будет ещё сильнее страдать. Сам с Fan ID на стадион не собираюсь», — цитирует Кинчева Legalbet.