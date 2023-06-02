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УЕФА направил «Барсе» более 70 вопросов по делу Негрейры. После ответов союз будет принимать решение о допуске клуба в ЛЧ

УЕФА направил «Барселоне» более 70 вопросов по делу о возможной коррупции.

УЕФА направил «Барселоне» более 70 вопросов по делу о коррупции
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Ранее прокуратура Барселоны подала иск на клуб по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.

Сообщалось, что два инспектора УЕФА в своих отчетах пришли к выводу о необходимости отстранения «Барселоны» от участия в Лиге чемпионов на один сезон из-за этого дела.

По информации Marca, расследование УЕФА все еще открыто, санкций не будет еще как минимум неделю. Причина в том, что каталонцы еще не ответили на вопросы инспекторов УЕФА. Инспекторы направили клубу более 70 вопросов по делу Негрейры.

«Барселона» отправит ответы в ближайшие несколько дней. После этого УЕФА должен будет принять окончательное решение о том, разрешать ли «Барсе» участвовать в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

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