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Головин может пропустить последний матч «Монако» в сезоне из-за травмы

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман сообщил, что российский полузащитник команды Александр Головин получил небольшое повреждение на тренировке и чувствует небольшой дискомфорт, из-за чего может пропустить последний матч монегасков в сезоне.

Российский полузащитник может пропустить последний матч «Монако» в сезоне
© Чемпионат.com

«Не факт, что Головин сможет играть, хотя мы на это надеемся. На тренировке он поскользнулся и почувствовал некоторый дискомфорт. У него небольшие проблемы с приводящими мышцами», — приводит слова Клемана ТАСС.

Матч 38-го тура французской Лиги 1 между «Монако» и «Тулузой» пройдёт завтра, 3 июня. Игра станет заключительной для монегасков в нынешнем сезоне.

В текущем сезоне полузащитник провёл за клуб 45 матчей в различных турнирах, забив восемь мячей и отдав восемь результативных передач.

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