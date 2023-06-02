Газзаев: если «Ростов» станет серебряным призёром, будет равносильно маленькому подвигу

«Надо отметить работу главного тренера «Ростова». На протяжении всего сезона команда находится в верхней части турнирной таблицы. Остался последний штрих — от игры с ЦСКА зависит успешная работа. Если команда добьётся победы, то сезон можно занести в актив. В первую очередь это работа главного тренера и тренерского штаба. «Ростов» показал, что есть много молодых и талантливых игроков, которым доверяет Карпин. Это очень хорошо, особенно в условиях изоляции нашего спорта, когда надо давать возможность нашим игрокам проявлять индивидуальные качества. Это совместная и кропотливая работа. Доверять молодым игрокам и одновременно решать задачи — непросто.



Уже сегодня можно сказать, что «Ростов» провёл очень хороший сезон, несмотря на результаты последнего матча. Если команда станет серебряным призёром, то это будет равносильно маленькому подвигу», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.