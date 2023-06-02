Евгений Ловчев оценил идею назначения Слуцкого в «Динамо»

Ловчев оценил идею назначения Слуцкого в «Динамо»
Легендарный защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев отреагировал на новость о возможном назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Динамо».
«Слышу новости про «Динамо» и Слуцкого. Понимаю, что отношение к Леониду Викторовичу сейчас изменилось, и не в лучшую сторону после вылета «Рубина» из РПЛ и его хождения по юмористическим шоу. Но это не делает Слуцкого плохим специалистам или человеком, который не может завоёвывать титулы.
В России много тренеров, которые бы выигрывали титулы в маленьких командах? «Динамо» когда последний свой что-то завоёвывало ? Слуцкий — нормальный тренер, хороший. А то, что он ходит на шоу, так жизнь такая стала. У него есть хороший опыт», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.
Леонид Слуцкий наибольших успехов достиг с ЦСКА, с которым стал трёхкратным чемпионом России. Затем он уехал в Европу, где с июня по декабрь 2017 года тренировал английский «Халл Сити». За это время команда одержала четыре победы и потерпела девять поражений.
С лета 2018 года он возглавлял голландский «Витесс». Первый сезон оказался весьма удачным — команда завершила его на пятом месте в Эредивизии. Однако в ноябре 2019 года после серии провальных матчей Слуцкий подал в отставку.
Его последним местом работы был казанский «Рубин», с которым он по итогам сезона-2021/2022 вылетел из РПЛ в Первую лигу.
Стоит отметить, что в первых выпусках шоу «Ну, так нельзя, …» в гости к Слуцкому и Дзюбе приходили Василий Березуцкий, Алан Дзагоев, Роман Павлюченко и Александр Самедов. На данный момент передача выходит раз в две недели.