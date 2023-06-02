Евгений Ловчев оценил идею назначения Слуцкого в «Динамо»

«Слышу новости про «Динамо» и Слуцкого. Понимаю, что отношение к Леониду Викторовичу сейчас изменилось, и не в лучшую сторону после вылета «Рубина» из РПЛ и его хождения по юмористическим шоу. Но это не делает Слуцкого плохим специалистам или человеком, который не может завоёвывать титулы.



В России много тренеров, которые бы выигрывали титулы в маленьких командах? «Динамо» когда последний свой что-то завоёвывало ? Слуцкий — нормальный тренер, хороший. А то, что он ходит на шоу, так жизнь такая стала. У него есть хороший опыт», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.