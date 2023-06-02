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Источник: «Динамо» и «Рубин» интересуются Игорем Осинькиным

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин может возглавить казанский «Рубин» или московское «Динамо». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

«Динамо» и «Рубин» интересуются тренером Осинькиным
© Чемпионат.com

По информации источника, «Рубин» заинтересован в назначении Осинькина на пост главного тренера. Агент тренера «Крыльев» уже летал в Казань и общался с руководством клуба. Если Осинькин захочет уйти из «Крыльев», то должен будет заплатить компенсацию за разрыв контракта в размере 100 млн рублей.

Руководство «Крыльев» недовольно Осинькиным и ищет ему замену. В клубе рассчитывают, что смогут договориться на выплату ему трёх-четырёх окладов и расстанутся со специалистом.

Также Осинькина изучает «Динамо», однако вероятность перехода тренера в «Рубин» выше.

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