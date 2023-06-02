«Динамо» и «Рубин» интересуются тренером Осинькиным

По информации источника, «Рубин» заинтересован в назначении Осинькина на пост главного тренера. Агент тренера «Крыльев» уже летал в Казань и общался с руководством клуба. Если Осинькин захочет уйти из «Крыльев», то должен будет заплатить компенсацию за разрыв контракта в размере 100 млн рублей.