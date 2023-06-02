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Экс-тренер сборной России Игнатьев назвал Барриоса елкой, а Малкома и Клаудиньо - игрушками

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев называл лучших игроков сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Борис Игнатьев сравнил легионеров «Зенита» с новогодней елкой
© Газета.Ru

«Тройка лучших футболистов сезона? Малком, Барриос и Промес». Барриос? Это стержневой футболист, который формирует общекомандные действия. Он есть на поле — можно быть более активными в атаке.

Есть елка, а есть игрушка. Барриос — это елка, а Малком и Клаудиньо — яркие игрушки на ней. Без Барриоса команда не смогла бы решать серьезные задачи», — приводит слова специалиста «Евро-Футбол.Ру».

Петербургский «Зенит» с Малкомом и Вильмаром Барриосом в составе досрочно стал чемпионом России. Это пятое подряд чемпионство сине-бело-голубых.

В последнем туре подопечные Сергея Семака на своем поле сыграют с воронежским «Факелом». Встреча пройдет 3 июня, начало в 17:00 по московскому времени.

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