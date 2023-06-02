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Агент Барбоза: скорее всего, летом Малком уедет в Европу

Агент Паулу Барбоза считает, что форвард «Зенита» Малком в ближайшее время покинет клуб.

Агент: скорее всего, летом Малком уедет в Европу
© Betassist

«Нужно признать, что Малком провёл очень сильный сезон в чемпионате России. В этом сезоне он доказал, что является топ-игроком. У него есть качество. Скорее всего, этим летом он уедет в Европу», — цитирует Барбозу «РБ Спорт».

Ранее Малком сообщил, что может рассмотреть вариант с переходом в другой европейский клуб, выступающий в Лиге чемпионов. Футболист рассказал, что обдумает своё будущее по окончании текущего сезона.

Малком начинал профессиональную карьеру в «Коринтиансе», затем защищал цвета «Бордо», «Барселоны». В Санкт-Петербург он перебрался в 2019 году за € 40 млн. В нынешнем сезоне у Малкома 27 матч и он забил 23 гола.

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