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«Рубин» начал переговоры по трансферу игрока «Зенита» Сутормина

Спортивный директор казанского «Рубина» Эдуард Сафонов рассказал, что клуб уже начал переговоры по переходу полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Алексея Сутормина, подтвердив заинтересованность казанцев в этом футболисте.

«Рубин» начал переговоры по трансферу игрока «Зенита» Сутормина
© Чемпионат.com

«Да, мы действительно интересуемся Суторминым. На данный момент идёт процесс переговоров. Мы заинтересованы в этом футболисте», — приводит слова Сафонова «Спорт-экспресс».

В текущем сезоне 29-летний Сутормин сыграл за «Зенит» 19 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными передачами. При этом полузащитник суммарно провёл на поле 780 минут.

Сутормин играет за «Зенит» с 2019 года. В составе петербуржцев полузащитник завоевал восемь трофеев, став в том числе четырёхкратным чемпионом России.

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