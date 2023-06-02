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В «Рубине» опровергли информацию об интересе к Осинькину

Спортивный директор казанского «Рубина» Эдуард Сафонов прокомментировал информацию, согласно которой клуб может пригласить на пост главного тренера Игоря Осинькина, возглавляющего самарские «Крылья Советов».

В «Рубине» опровергли информацию об интересе к Осинькину
© Betassist

Ранее об интересе «Рубина» к тренеру самарцев рассказал инсайдер Иван Карпов. Также сообщалось, что Осинькиным интересуется московское «Динамо».

«Главный тренер нашей команды – Рашид Рахимов. Как мы можем кого-то рассматривать? Это неверная информация», – приводит слова Сафонова «Спорт-экспресс».

В апреле 2023 года пост главного тренера «Рубина» занял Рашид Рахимов. Сообщалось, что контракт с 58-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2022/2023 с возможностью продления ещё на год.

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