Болельщики «Алании» написали письмо Путину с просьбой участия команды в стыковых матчах

Болельщики «Алании» написали письмо на имя президента Российской Федерации Владимира Путина с просьбой предоставить владикавказскому клубу возможность для участия в стыковых матчах за выход в Российскую Премьер-Лигу. Об этом сообщил Metaratings.

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Ранее Российский футбольный союз (РФС) отказал «Алании» в выдаче лицензии РФС-1, которая даёт право выступать в Российской Премьер-Лиге. Основной причиной отказа является отсутствие пригодного стадиона в регионе. Арена «Алании» находится на реконструкции, клуб проводит домашние матчи в Чеченской Республике.