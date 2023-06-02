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Болельщики «Алании» написали письмо Путину с просьбой участия команды в стыковых матчах

Болельщики «Алании» написали письмо на имя президента Российской Федерации Владимира Путина с просьбой предоставить владикавказскому клубу возможность для участия в стыковых матчах за выход в Российскую Премьер-Лигу. Об этом сообщил Metaratings.

Болельщики «Алании» написали письмо Путину с просьбой участия команды в стыковых матчах
© ФК "Алания"

Ранее Российский футбольный союз (РФС) отказал «Алании» в выдаче лицензии РФС-1, которая даёт право выступать в Российской Премьер-Лиге. Основной причиной отказа является отсутствие пригодного стадиона в регионе. Арена «Алании» находится на реконструкции, клуб проводит домашние матчи в Чеченской Республике.

«Алания» занимает третье место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 59 очков за 33 игры. К стыковым матчам допущены «Енисей» и «Родина», которые располагаются ниже.

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