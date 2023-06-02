Нападающий Малком: «Зенит» может составить серьёзную конкуренцию в Лиге чемпионов

«С таким подбором футболистов и с той игрой, которую мы показываем, мы могли бы славно пошуметь в Лиге чемпионов. Тяжело осознавать, что твоя команда действительно очень круто играет и может составить серьёзную конкуренцию европейским командам, но не имеет возможности выступать в еврокубках. Я очень надеюсь, что скоро эта ситуация разрешится, и российские клубы вернутся в международные соревнования», — приводит слова Малкома «Спорт-экспресс».