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УЕФА открыл дисциплинарное дело против Моуринью после финала Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении главного тренера итальянской "Ромы" Жозе Моуринью за конфликт с главным арбитром финального матча Лиги Европы с испанской "Севильей" Энтони Тейлором. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба УЕФА.

УЕФА открыл дисциплинарное дело против Моуринью после финала Лиги Европы
© ТАСС

Встреча между "Ромой" и "Севильей" прошла в среду в Будапеште и завершилась победой "Севильи" в серии пенальти. Основное время и два дополнительных тайма закончились со счетом 1:1, в серии послематчевых 11-метровых ударов "Севилья" победила со счетом 4:1.

После матча Моуринью, оставшийся недовольным работой Тейлора, на парковке стадиона оскорбил английского арбитра. Тейлор показал игрокам "Ромы" семь желтых карточек.

Против "Ромы" и "Севильи" открыты дисциплинарные дела за бросание на поле посторонних предметов, использование пиротехники и неподобающее поведение команд. Итальянский клуб может быть также наказан за массовые беспорядки и повреждения стадиона.

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