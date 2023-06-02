Дуглас Сантос высказался о своём будущем в «Зените»

«Связываю ли я своё будущее с «Зенитом»? Да. Тут я и моя семья как дома, нам хорошо. Я вырос здесь как игрок и как личность, как отец и как муж. Мне еще есть что сказать своей игрой в «Зените». Но я всегда повторяю, что будущее принадлежит Богу — он направляет меня, указывает мне путь, которым я должен идти и который привел меня в «Зенит». И я вверяю свою жизнь в Его руки — Он точно знает, что лучше для меня», — приводит слова Сантоса пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.