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Футболку «Зенита» отправят в космос

Футболку петербургского «Зенита» отправят в космос, сообщил советский и российский космонавт Сергей Крикалев.

Футболку «Зенита» отправят в космос
© РИА Новости

— Это уникально для «Зенита». У нас много видов спорта, с которыми мы дружим, много проектов, с которыми космонавты имеют дело. В данном случае «Зенит» в очередной раз выиграл чемпионство. Поэтому футболка «Зенита» отправляется в космос, космонавты ее покажут, — приводит слова Крикалева пресс служба «Зенита».

В текущем сезоне «Зенит» досрочно завоевал чемпионский титул, команда выиграла трофей пятый сезон подряд.

В заключительном, 30 м туре МИР РПЛ «сине бело голубые» на своем поле 3 июня примут «Факел». Прямую трансляцию смотрите с 16:55 (мск) на канале «Матч! Страна», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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