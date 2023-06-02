Футболку «Зенита» отправят в космос

— Это уникально для «Зенита». У нас много видов спорта, с которыми мы дружим, много проектов, с которыми космонавты имеют дело. В данном случае «Зенит» в очередной раз выиграл чемпионство. Поэтому футболка «Зенита» отправляется в космос, космонавты ее покажут, — приводит слова Крикалева пресс служба «Зенита».