Футболку «Зенита» отправят в космос
Футболку петербургского «Зенита» отправят в космос, сообщил советский и российский космонавт Сергей Крикалев.
— Это уникально для «Зенита». У нас много видов спорта, с которыми мы дружим, много проектов, с которыми космонавты имеют дело. В данном случае «Зенит» в очередной раз выиграл чемпионство. Поэтому футболка «Зенита» отправляется в космос, космонавты ее покажут, — приводит слова Крикалева пресс служба «Зенита».
В текущем сезоне «Зенит» досрочно завоевал чемпионский титул, команда выиграла трофей пятый сезон подряд.
В заключительном, 30 м туре МИР РПЛ «сине бело голубые» на своем поле 3 июня примут «Факел». Прямую трансляцию смотрите с 16:55 (мск) на канале «Матч! Страна», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.