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Самолет «Спартака» попал в сильную грозу над Самарой

Самолет, на борту которого находились футболисты и тренеры московского «Спартака», с трудом смог приземлиться в Самаре, где пройдет матч красно-белых с «Крыльями Советов» в 30-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Самолет «Спартака» попал в сильную грозу над Самарой
© Газета.Ru

Авиалайнер был вынужден уходить от сильной грозы и сделать несколько кругов над Волгой, чтобы обойти грозовой фронт.

«Все в порядке, настроение бодрое, прилетели! Но почувствовали все прелести маневрирования в сложных погодных условиях. Ощущения интересные», — сообщил «Спорт-Экспрессу» руководитель пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

За тур до конца сезона-2022/23 чемпионата России «Спартак» занимает третье место в таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля одержали 15 побед, девять раз сыграли вничью и потерпели пять поражений, набрав 54 очка и сохраняя шансы на серебряные медали РПЛ.

На второй строчке располагается московский ЦСКА, на счету которого 55 очков. В 30-м туре армейцы проведут дома матч с «Ростовом» (53), который идет в таблице четвертым и также претендует на попадание в тройку сильнейших по итогам сезона.

Ранее бывший игрок сборной России по футболу Павел Погребняк оценил шансы московских ЦСКА и «Спартака» занять второе место по итогам сезона-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ).

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