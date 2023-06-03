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Инсайдер Романо сообщил об уходе Ибрагимовича из «Милана»

Швед не планирует завершать карьеру.

Инсайдер сообщил об уходе Ибрагимовича из «Милана»
© Betassist

Согласно информации, опубликованной инсайдером Фабрицио Романо в социальных сетях, шведский нападающий Златан Ибрагимович покинет «Милан» после завершения сезона-2022/2023. Клуб запланировал торжественное прощание с игроком на стадионе «Сан Сиро» после заключительного матча Серии А с «Вероной». Эта встреча состоится в воскресенье, 4 мая.

Ибрагимович должен определиться со своим будущим в ближайшие дни, так как его контракт с «Миланом» заканчивается в июле. В текущем сезоне нападающий провёл четыре матча за «Милан», забив один мяч. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 2 млн. Напомним, что Ибрагимовичу исполнится 42 года в октябре 2023 года, но он заявил, что не собирается завершать карьеру.

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