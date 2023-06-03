"Манчестер Сити" обыграл "Манчестер Юнайтед" в финале Кубка Англии

В финале Кубка Англии по футболу "Манчестер Сити" со счетом 2:1 переиграл "Манчестер Юнайтед".

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Финальный матч Кубка Англии прошел в субботу на стадионе "Уэмбли". "Манчестер Сити" в этой встрече мог завоевать второй турнир за сезон - ранее команда Хосепа Гвардиолы выиграла чемпиона Англии.

Едва матч начался, как "горожане" повели в счете. Илкай Гюндоган отличился уже на 14-й секунде встречи, став автором самого быстрого гола в истории решающих игр турнира.

Неудачное начало не обескуражило игроков "Юнайтед".

На 33-й минуте они сумели отыграться. Джек Грилиш сыграл рукой в своей штрафной, и арбитр встречи назначил пенальти. Бруну Фернандеш "с точки" был точен - 1:1.

На шестой минуте второго тайма Кевин де Брейне во второй раз за матч ассистировал Гюндогану, который вывел "Манчестер Сити" вперед.

До финального свистка счет на табло не изменился. "Манчестер Сити" победил - 2:1 и в седьмой раз в истории стал победителем Кубка Англии.