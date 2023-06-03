Главный тренер ПСЖ покинет команду после заявлений о Месси

Француз Кристоф Гальтье покинет пост главного тренера ПСЖ после заявлений об уходе аргентинского нападающего Лионеля Месси из команды. Об этом сообщает L'Equipe.

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По информации источника, о решении будет объявлено после матча заключительного 38-го тура чемпионата Франции по футболу нынешнего сезона, в котором ПСЖ встретится с «Клермоном». Встреча пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и начнется в 22:00 по московскому времени.

1 июня Гальтье заявил, что матч 38-го тура чемпионата Франции против «Клермона» станет для 35-летнего Месси последним в футболке парижан. После этого в руководстве команды подчеркнули, что тренер недостаточно точно выразился.