В сети появилось фото Месси с футболкой турецкого клуба

В соцсетях появилось фото Лионеля Месси, позирующего с футболкой турецкого «Трабзонспора» с номером 10. Снимок опубликовал вице-президент «Трабзонспора» Невзат Айдын, сообщает газета Türkiye.

На фото Невзат стоит рядом с Месси, оба держат в руках бордовую футболку турецкой команды с номером 10 и фамилией Месси. Бизнесмен и футболист при этом улыбаются.

Публикация вызвала бурную реакцию в интернете. Тысячи спортивных фанатов принялись комментировать фото и задавать вопросы аргентинской звезде. Однако ответа они пока не получили.

Невзат Айдын призвал фанатов не нервничать и не торопиться с выводами.

«Ничего не происходит и не произойдет, давайте не будем слишком волноваться», - написал он.