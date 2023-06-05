Шведский футболист Ибрагимович объявил о завершении карьеры

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры.

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В воскресенье после окончания заключительного матча чемпионата Италии по футболу между "Миланом" и "Вероной" шведский нападающий миланцев Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры.

Во время специальной церемонии 41-летний Ибрагимович обратился к болельщикам.

"Пришло время сказать футболу до свидания. Но с вами, дорогие болельщики, я не прощаюсь", - заявил он.

В нынешнем сезоне из-за травмы швед почти не выходил на поле, пррведя всего четыре матча, в которых отметился одним забитым мячом.