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Шведский футболист Ибрагимович объявил о завершении карьеры

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры.

Шведский футболист Ибрагимович объявил о завершении карьеры
© Российская Газета

В воскресенье после окончания заключительного матча чемпионата Италии по футболу между "Миланом" и "Вероной" шведский нападающий миланцев Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры.

Во время специальной церемонии 41-летний Ибрагимович обратился к болельщикам.

"Пришло время сказать футболу до свидания. Но с вами, дорогие болельщики, я не прощаюсь", - заявил он.

В нынешнем сезоне из-за травмы швед почти не выходил на поле, пррведя всего четыре матча, в которых отметился одним забитым мячом.

Ибрагимович - воспитанник шведского "Мальме", в котором и начал свою карьеру. Он выступал за "Аякс", "Ювентус" "Интер", "Милан", "Барселону", "Пари Сен-Жермен", "Манчестер Юнайтед" и "Лос-Анджелес Гэлакси". На его счету 122 матча за сборную Швеции и 62 забитых мяча.

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