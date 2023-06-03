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ЦСКА стал серебряным призером чемпионата России по футболу

Московский футбольный клуб ЦСКА на своем поле со счетом 4:1 обыграл "Ростов" в матче заключительного, 30-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Все встречи последнего тура чемпионата России прошли в субботу.

ЦСКА стал серебряным призером чемпионата России по футболу
© ТАСС

В составе победителей забитыми мячами отметились Хесус Медина (9-я минута), Федор Чалов (17, 33) и Виллиан Роша (25). У проигравших отличился Евгений Чернов (78). Этот результат позволил ЦСКА занять второе место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2022/23 - команда набрала 58 очков в 30 матчах.

В другом матче дня "Спартак" в Самаре проиграл местным "Крыльям Советов" со счетом 0:1. Мяч на 55-й минуте забил Бенхамин Гарре. "Спартак" с 54 очками занял третье место. Четвертым, набрав 53 очка, стал "Ростов". Чемпионом России в пятый раз подряд досрочно стал петербургский "Зенит", набравший по итогам сезона 70 очков.

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