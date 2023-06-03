$80.88-0.0987.10+0.52

Стали известны пары стыковых матчей за право остаться/выйти в РПЛ-2023/2024

Завершились все матчи последнего, 30-го тура чемпионата России. По его итогам стали известны команды, которые сыграют за право остаться/выйти в Российскую Премьер-Лигу в следующем сезоне.

Стали известны пары стыковых матчей за право остаться/выйти в РПЛ-2023/2024
© ТАСС

Пары выглядят следующим образом:

«Родина» (пятое место в Первой лиге) — «Пари Нижний Новгород» (13-е место в РПЛ)

«Енисей» (четвёртое место в Первой лиге) — «Факел» (14-е место в РПЛ)

Игры состоятся 6 и 9 июня, в первых матчах хозяевами будут клубы Первой лиги.

Ранее стало известно, что «Алания», занявшая третье место в Первой лиге, не примет участия в стыковых матчах.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий