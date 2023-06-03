ЦСКА завоевал серебро РПЛ, у "Спартака" бронза

Футболисты ЦСКА разгромили "Ростов" - 4:1 в заключительном туре РПЛ и заняли второе место. Бронза у "Спартака", который уступил "Крыльям Советов" в Самаре - 0:1.

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До последнего тура была неизвестна судьба серебряных и бронзовых медалей чемпионата России. За второе и третье места вели борьбу три клуба - ЦСКА, "Спартак" и "Ростов".

ЦСКА и "Ростов" играли друг против друга в Москве, а "Спартак" свой матч проводил в Самаре против "Крыльев Советов", которые также были мотивированы на победу, поскольку в таком случае могли избежать стыковых матчей.

Увы, интрига продержалась недолго. ЦСКА, который опережал красно-белых на одно очко, уже в первом тайме решил все вопросы относительно второго места.

"Ростов" на девятой минуте грубо ошибся у своих ворот и Хесус Медина открыл счет. На 17-й минуте после назначения пенальти Федор Чалов сделал счет 2:0. Спустя 8 минут Виллиан Роша довел счет до крупного - 3:0.

На этом ЦСКА не остановился и Чалов до перерыва оформил дубль. После перерыва Евгений Чернов смог размочить счет - 4:1, ЦСКА занимает второе место.

"Спартак" без нескольких лидеров в Самаре показал яркий футбол. В первом тайме спартаковцы упустили несколько реальных моментов для того, чтобы открыть счет. А в конце тайма Георгий Джикия со скамейки запасных весьма бурно отреагировал на судейское решение и был удален.

Во втором тайме хозяева открыли счет на 55-й минуте после индивидуальных действий Бенхамина Гарре. "Спартак" мог отыграться с пенальти, но Квинси Промес не смог переиграть голкипера Евгения Фролова.