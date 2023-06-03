"ПСЖ" объявил об уходе Лионеля Месси по окончании сезона

Действующий чемпион Франции "Пари Сен-Жермен" объявил об уходе из клуба нападающего Лионеля Месси. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба парижан на официальном сайте команды. 35-летний аргентинец играл на "Парк де Пренс" на протяжении последних двух сезонов, отметившись 32 забитыми мячами и 35 голевыми пасами в 74-х играх во всех турнирах.

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Действующего чемпиона мира связывают с "Барселоной", "Интер Майами" и саудовским клубом "Аль-Хиляль". Ожидается, что капитан сборной Аргентины определится с будущим клубом на следующей неделе.