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Дзюба обратился к публике после окончания сезона в "Локомотиве"

Форвард московского «Локомотива» Артем Дзюба в своем Telegram-канале опубликовал сообщение, в котором высказался о прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

Дзюба опубликовал пост благодарности после окончания сезона в «Локомотиве»
© Artem.dzyuba/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

«Мы — команда! Всем спасибо за сезон! Руководству и тренерам — за доверие, игрокам — за характер, болельщикам — за поддержку! Дальше — больше», — написал Дзюба.

«Локомотив» обыграл «Торпедо» со счетом 3:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном.

Счет в матче открыл футболист «Локомотива» Наиль Тикнизян. На 57-й минуте нападающий Сергей Пиняев удвоил преимущество «железнодорожников». На 61-й минуте полузащитник «Локо» Антон Миранчук не реализовал 11-метровый удар. Форвард «Торпедо» Илья Стефанович забил единственный мяч своей команды на 65-й минуте. Третий гол «Локомотива» на 73-й минуте забил Вилсон Изидор.

«Локомотив» по итогам сезона занял восьмое место, набрав 45 очков. «Торпедо» заработало 13 баллов и заняло последнее место в РПЛ. Следующий сезон команд проведет в Первой лиге.

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