Газзаев: «Спартак» провел чемпионат ниже своих возможностей

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев оценил сезон для «Спартака». Команда заняла третье место в РПЛ, уступив «Зениту» и ЦСКА.

«Всё-таки «Спартак» - команда с большими традициями, амбициями и большой историей. Считаю, что «Спартак» провел чемпионат ниже своих возможностей. Я бы сказал, это утешительный результат, не более того», - цитирует Газзаева ТАСС.

Команда Гильермо Абаскаля с 54 очками заняла третье место. От второй позиции её отделили четыре балла. В 30-м туре РПЛ «Спартак» проиграл «Крыльям Советов» со счётом 0:1. Квинси Промес не реализовал пенальти.

«Спартак» добыл всего одну победу в шести последних турах Российской Премьер-Лиги — удалось обыграть ЦСКА в 28-м туре.