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«Реал» объявил об уходе Эдена Азара

«Реал» объявил об уходе Эдена Азара
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Мадридский ФК «Реал» и нападающий Эден Азар решили расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Об этом сообщается на сайте «сливочных».

Уточняется, что бельгийский футболист покинет клуб 30 июня, по окончании сезона-2022/23. При этом контракт с Азаром был рассчитан до лета 2024 года.

Азар выступает за «Реал» с 2019 года. Он пришел в клуб за 115 миллионов евро.

В декабре 2022 года испанское издание Sport составило список главный разочарований 2022 года. Азар занял в антирейтинге первую строчку.

3 июня аргентинский нападающий Лионель Месси объявил об уходе из французского ПСЖ по окончании сезона-2022/2023. Футболист заявил, что был счастлив представлять клуб, и поблагодарил парижан за чудесный опыт. «Я искренне радовался находиться в этой команде с такими квалифицированными игроками», — добавил он.

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