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Стало известно о договоренности между Месси и саудовским клубом

Стало известно о договоренности между аргентинским нападающим Лионелем Месси и саудовским клубом «Аль-Хиляль». Об этом сообщает Sport.es.

Стало известно о договоренности между Месси и саудовским клубом
© ТАСС

По информации издания, клуб уже подписал соглашение с форвардом. Отмечается, что команда объявит о переходе аргентинца 6 июня.

3 июня ПСЖ объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/2023. Ранее появилась информация, что «Аль-Хиляль» готов предложить нападающему контракт с зарплатой не менее 300 миллионов долларов в год.

С 2021 года Месси играл за ПСЖ. Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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