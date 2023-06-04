Стало известно о договоренности между Месси и саудовским клубом

3 июня ПСЖ объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/2023. Ранее появилась информация, что «Аль-Хиляль» готов предложить нападающему контракт с зарплатой не менее 300 миллионов долларов в год.

С 2021 года Месси играл за ПСЖ. Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.