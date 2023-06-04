РФС назвал дату и время стыковых матчей за право играть в РПЛ

В Российском футбольном союзе (РФС) назвали дату и время стыковых матчей за право играть в Российской премьер-лиге (РПЛ). Расписание приведено на сайте организации.

Первые матчи запланированы на 7 июня. «Енисей» сыграет на своем стадионе с «Факелом» в 15:00 по московскому времени, а столичная «Родина» в 18:00 примет «Пари Нижний Новгород».

Ответные встречи пройдут 10 июня. «Пари Нижний Новгород» дома проведет матч с «Родиной» в 14:30, а «Факел» сразится с «Енисеем» в 17:30.