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РФС назвал дату и время стыковых матчей за право играть в РПЛ

В Российском футбольном союзе (РФС) назвали дату и время стыковых матчей за право играть в Российской премьер-лиге (РПЛ). Расписание приведено на сайте организации.

РФС назвал дату и время стыковых матчей за право играть в РПЛ
© ТАСС

Первые матчи запланированы на 7 июня. «Енисей» сыграет на своем стадионе с «Факелом» в 15:00 по московскому времени, а столичная «Родина» в 18:00 примет «Пари Нижний Новгород».

Ответные встречи пройдут 10 июня. «Пари Нижний Новгород» дома проведет матч с «Родиной» в 14:30, а «Факел» сразится с «Енисеем» в 17:30.

Чемпионат России завершился 3 июня. Петербургский «Зенит» досрочно обеспечил себе победу 7 мая. ЦСКА и «Спартак» по итогам заключительного тура стали серебряным и бронзовым призером соответственно.

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