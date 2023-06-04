«Манчестер Сити» вновь забил 150 голов за сезон во всех турнирах

«Манчестер Сити» благодаря победе в субботу, 3 июня, в финале Кубка Англии над «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1 довёл число своих голов во всех турнирах в сезоне – 2022/2023 до 150.

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Только «горожанам» удавалось забить 150 и более голов за сезон среди клубов высшего дивизиона Англии. «Манчестер Сити» сделал это в четвёртый раз. Команда 156 раз поражала ворота соперников в сезоне — 2013/2014, 169 раз – в сезоне — 2018/2019 и 150 – в сезоне — 2021/2022.