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Месси и Неймар досрочно покинули церемонию награждения «ПСЖ»

Форварды «ПСЖ» Лионель Месси, Неймар, а также главный тренер клуба Кристоф Гальтье не стали дожидаться завершения церемонии награждения команды по случаю чемпионства в чемпионате Франции.

Месси и Неймар досрочно покинули церемонию награждения ПСЖ
© globallookpress.com

Накануне «ПСЖ» на своем поле проиграл «Клермону» в рамках 38 го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Эта игра стала последней в составе «ПСЖ» для Месси. После матча все трое не стали идти вместе с командой круг почета и покинули поле. Месси перешел в «Пари Сен Жермен» в 2021 году.

По данным СМИ, 35 летний футболист может вернуться в «Барселону», за которую выступал с 2004 года.

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