Месси и Неймар досрочно покинули церемонию награждения «ПСЖ»
Форварды «ПСЖ» Лионель Месси, Неймар, а также главный тренер клуба Кристоф Гальтье не стали дожидаться завершения церемонии награждения команды по случаю чемпионства в чемпионате Франции.
Накануне «ПСЖ» на своем поле проиграл «Клермону» в рамках 38 го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Эта игра стала последней в составе «ПСЖ» для Месси. После матча все трое не стали идти вместе с командой круг почета и покинули поле. Месси перешел в «Пари Сен Жермен» в 2021 году.
По данным СМИ, 35 летний футболист может вернуться в «Барселону», за которую выступал с 2004 года.