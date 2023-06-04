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Лионель Месси получил официальное предложение от «Интер Майами» — Marca

«Интер Майами» всерьёз настроен подписать контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси, сообщает Marca.

Месси получил официальное предложение от «Интер Майами»
© Чемпионат.com

По данным источника, «Интер Майами» сделал официальное предложение аргентинскому нападающему. Отмечается, что «Интер Майами» предложит Месси контракт минимум на три сезона. Аргентинец станет самым высокооплачиваемым игроком в лиге.

Также среди возможных вариантов продолжения карьеры Месси называются возвращение в «Барселону» и переход в один из клубов Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Месси покинет «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Аргентинский форвард выступал за парижан с 2021 года. В завершившемся сезоне он принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач.

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