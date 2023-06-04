Месси получил официальное предложение от «Интер Майами»

По данным источника, «Интер Майами» сделал официальное предложение аргентинскому нападающему. Отмечается, что «Интер Майами» предложит Месси контракт минимум на три сезона. Аргентинец станет самым высокооплачиваемым игроком в лиге.

Также среди возможных вариантов продолжения карьеры Месси называются возвращение в «Барселону» и переход в один из клубов Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Месси покинет «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Аргентинский форвард выступал за парижан с 2021 года. В завершившемся сезоне он принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач.