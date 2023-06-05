Начало нового сезона РПЛ не перенесут из-за отмены сбора команды России

"Нет, я не общался с представителями РФС по сбору команды России, - сказал Алаев. - Сбор - это полностью прерогатива Российского футбольного союза. Они высказались о причинах, по которым он был перенесен. На наши планы это никак не сказывается. Руководители клубов выбрали структуру календаря, поэтому 23 июля ждем старта".