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Гендиректор ЦСКА Бабаев оценил разницу между вторым и четвертым местом в РПЛ в 140 млн рублей

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался об итогах сезона для клуба в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Стало известно, сколько ЦСКА заработал благодаря второму месту в РПЛ
© РИА Новости

По его словам, в текущих условиях второе место в турнирной таблице можно считать положительным итогом.

«Серебро — это все-таки медали. В медалях мы не были почти пять лет. Кроме того, существенно увеличились доходы от продажи телевизионных прав.

Разница между второй и третьей строчкой составляет 70 миллионов рублей, а между второй и четвертой — более 140 млн.

Мы очень хотели занять второе место и боролись, чтобы занять его. Рад, что это удалось», — приводит слова Бабаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что при определенных раскладах после 30-го тура РПЛ армейцы могли оказаться на четвертой позиции в таблице, оставшись без медалей.

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