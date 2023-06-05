Стало известно, сколько ЦСКА заработал благодаря второму месту в РПЛ

«Серебро — это все-таки медали. В медалях мы не были почти пять лет. Кроме того, существенно увеличились доходы от продажи телевизионных прав.



Разница между второй и третьей строчкой составляет 70 миллионов рублей, а между второй и четвертой — более 140 млн.



Мы очень хотели занять второе место и боролись, чтобы занять его. Рад, что это удалось», — приводит слова Бабаева «Спорт-Экспресс».