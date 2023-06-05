Стало известно, сколько ЦСКА заработал благодаря второму месту в РПЛ

Гендиректор ЦСКА Бабаев оценил разницу между вторым и четвертым местом в РПЛ в 140 млн рублей
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался об итогах сезона для клуба в Российской премьер-лиге (РПЛ).
По его словам, в текущих условиях второе место в турнирной таблице можно считать положительным итогом.
«Серебро — это все-таки медали. В медалях мы не были почти пять лет. Кроме того, существенно увеличились доходы от продажи телевизионных прав.
Разница между второй и третьей строчкой составляет 70 миллионов рублей, а между второй и четвертой — более 140 млн.
Мы очень хотели занять второе место и боролись, чтобы занять его. Рад, что это удалось», — приводит слова Бабаева «Спорт-Экспресс».
Напомним, что при определенных раскладах после 30-го тура РПЛ армейцы могли оказаться на четвертой позиции в таблице, оставшись без медалей.