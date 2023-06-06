Бензема трогательно попрощался с "Реалом"

«Мне тяжело говорить. Большое спасибо мадридскому «Реалу». Моим товарищам по команде. Я смог осуществить свою мечту. Я никогда не забуду «Реал», потому что это лучший клуб в мире и в истории. «Реал» всегда будет моей семьёй, в том числе благодаря болельщикам. Спасибо вам всем!» — приводит слова Бензема с пресс-конференции «твиттер» Madrid Unversal.