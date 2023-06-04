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Малком нанёс больше всех ударов в РПЛ-2022/23

Бразильский нападающий «Зенита» Малком стал лидером среди игроков всех клубов Российской Премьер-Лиги по количеству нанесённых ударов по воротам соперников. Об этом сообщает Opta Sports.

Малком нанёс больше всех ударов в РПЛ-2022/23
© Чемпионат.com

На счету Малкома 105 ударов. Второе место занял нападающий «Спартака» Квинси Промес с 99-ю ударами. Третий — Фёдор Чалов, у футболиста ЦСКА набралось 94 удара по воротам. Четвёртое место досталось Александру Соболеву («Спартак»), а пятое — Максиму ГлушенковуКрылья Советов», «Локомотив»).

Чемпионом России в сезоне-2022/23 стал «Зенит», набравший 70 очков в 30 матчах. Команда Сергея Семака выиграла титул в пятый раз подряд. Малком забил 23 гола в 27 матчах высшего российского дивизиона, а также отдал семь результативных передач.

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