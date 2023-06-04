Малком нанёс больше всех ударов в РПЛ-2022/23

В воскресенье, 4 июня, состоялась торжественная церемония награждения премии «Герои РПЛ». «Нападающим сезона» был признан форвард «Зенита» Малком.

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Напомним, Малком также стал лучшим игроком сезона и лучшим бомбардиром чемпионата России. В течение розыгрыша национального первенства бразилец сумел отличиться 23 раза, сыграв при этом в 27 матчах. Отметим, что Малком забил 21 мяч с игры и только два – с пенальти.

Кроме того, бразилец стал лидером среди игроков всех клубов Российской Премьер-Лиги по количеству нанесённых ударов по воротам соперников.