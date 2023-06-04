Назван кандидат на пост главного тренера ПСЖ

Назван кандидат на пост главного тренера «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Foot Mercato.

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По информации издания, в команде рассматривают назначение 35-летнего немецкого специалиста Юлиана Нагельсмана. Отмечается, что владельцы ПСЖ уже обсудили с ним возможное сотрудничество. В скором времени состоится новый раунд переговоров.

3 апреля The Telegraph заявил, что к Нагельсману также проявляют интерес в «Челси». Он был фаворитом в списке из пяти тренеров, однако в итоге команду возглавил Маурисио Почеттино.