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Назван кандидат на пост главного тренера ПСЖ

Назван кандидат на пост главного тренера «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Foot Mercato.

Назван кандидат на пост главного тренера ПСЖ
© lenta.ru

По информации издания, в команде рассматривают назначение 35-летнего немецкого специалиста Юлиана Нагельсмана. Отмечается, что владельцы ПСЖ уже обсудили с ним возможное сотрудничество. В скором времени состоится новый раунд переговоров.

3 апреля The Telegraph заявил, что к Нагельсману также проявляют интерес в «Челси». Он был фаворитом в списке из пяти тренеров, однако в итоге команду возглавил Маурисио Почеттино.

24 марта Нагельсман покинул немецкую «Баварию», в которой провел два года. Сообщалось, что специалист планирует сделать паузу в работе до конца сезона-2022/2023.

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